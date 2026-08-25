Basler Aktie
Marktkap. 695,12 Mio. EURKGV 40,44 Div. Rendite 0,72%
WKN 510200
ISIN DE0005102008
Symbol BSLAF
AI Analyse
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Basler, Spezialist für Maschinelles Sehen, habe starke Zahlen vorgelegt. Comtesse setzt im zweiten Halbjahr allerdings an erster Stelle auf Bechtle und Inficon./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Basler AG
Zusammenfassung: Basler Buy
|Unternehmen:
Basler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,55 €
|Abst. Kursziel*:
28,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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