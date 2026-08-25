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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Basler Buy

08:01 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
23,00 EUR 0,30 EUR 1,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Basler, Spezialist für Maschinelles Sehen, habe starke Zahlen vorgelegt. Comtesse setzt im zweiten Halbjahr allerdings an erster Stelle auf Bechtle und Inficon./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,55 €		 Abst. Kursziel*:
28,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

08:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Basler Buy Warburg Research
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