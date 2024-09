RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung für 2024 von 98 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es sei unsicher, wie lange die Nachfrageschwäche andauern wird, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm daher nach eigener Aussage starke Kürzungen seiner Prognosen für den deutschen Autohersteller im kommenden Jahr vor./bek/nas

