NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Essenslieferanten sorge für etwas Erleichterung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aussagen zum kommenden Jahr signalisierten für das operative Ergebnis (Ebitda) Aufwärtspotenzial./bek/ngu