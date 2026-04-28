Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartaklszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstagmorgen. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,03 €
|Abst. Kursziel*:
74,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
20,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,13%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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