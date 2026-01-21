Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 39,59 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse angesichts des Übernahmeangebots für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Barkomponente erhöht habe. Zudem hob er die avisierten Kostensynergien hervor und dass die in Aussicht gestellte Steigerung des Barmittelzuflusses je Aktie über seiner Erwartung liege./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
214,90 €
|Abst. Kursziel*:
16,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
213,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,93%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
