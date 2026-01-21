UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse angesichts des Übernahmeangebots für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Barkomponente erhöht habe. Zudem hob er die avisierten Kostensynergien hervor und dass die in Aussicht gestellte Steigerung des Barmittelzuflusses je Aktie über seiner Erwartung liege./ck/rob/he

