ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Deutsche Börse profitiere mittels der Leipziger Strombörsen-Tochter EEX von den starken Schwankungen am Gasmarkt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier seien die Handelsgebühren zuletzt gestiegen. Für die Schätzungen für die EEX ergebe sich in den kommenden zwei bis vier Quartalen entsprechendes Aufwärtspotenzial./bek/gl