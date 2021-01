MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Gewinn und Cashflow hätten dank eines herausragenden Volumenwachstums die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe nun die Chance auf zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/he