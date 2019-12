ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Oktober habe die schwache Volumenentwicklung am globalen Frachtenmarkt angehalten, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Luftfracht seien die Raten im Oktober marktweit zurück gegangen, auf dem Seeweg aber gestiegen. Bei der Post sieht er Potenziale durch die schrittweise Implementierung der Softwarelösung Cargowise./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.