HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen und einem zurückgenommenen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Selbst in diesen turbulenten Zeiten dürfte der Logistikkonzern voraussichtlich gewinnbringend agieren, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine robuste finanzielle Lage spreche zudem dafür, dass es bei der in Aussicht gestellten Dividende bleiben dürfte./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 08:15 / MESZ

