FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen der Corona-Pandemie habe die Bedeutung des Online-Handels für den Logistikkonzern stark zugenommen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hiervon habe insbesondere das Paketgeschäft profitiert, das sehr starke Volumenzuwächse verbuchen konnte. Aber auch das für den Gewinn sehr wichtige und fixkostenlastige Expressgeschäft zeige sich in der Krise recht robust./la/edh