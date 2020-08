LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post nach endgültigen Zahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk habe die starken Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Logistikunternehmen sei hervorragend am Markt positioniert./mf/mis