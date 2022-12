LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post nach Spekulationen über ein Kaufinteresse an DB Schenker auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Insgesamt habe sie keine eindeutige Meinung zu einer möglichen Übernahme der Deutsche-Bahn-Logistiktochter durch den Logistikkonzern, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt befürwortet sie die Konsolidierung in der Speditionsbranche, ist jedoch der Ansicht, dass Akquisitionen generell ein Umsetzungsrisiko in puncto Integration und Kunden- und Volumenschwund bergen./edh/zb