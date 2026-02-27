Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 120,23 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
AI Analyse
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Auch die angepassten Jahreszielspannen entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben eine Kursbelastung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Telekom
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,05 €
|Abst. Kursziel*:
51,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,92%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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