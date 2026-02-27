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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:31 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
25,69 EUR 0,42 EUR 1,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Auch die angepassten Jahreszielspannen entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben eine Kursbelastung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,05 €		 Abst. Kursziel*:
51,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,92%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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