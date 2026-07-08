Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dürr Hold

08:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr im Zuge eines Analsystemwechsels annähernd halbiert von 40 auf 21 Euro und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Trotz der Umsetzung erheblicher struktureller Veränderungen und Kostensenkungsmaßnahmen in Reaktion auf das schwierige Umfeld bleibe der Anlagenbauer hochgradig abhängig von den Investitionen der Autobauer, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Expertin Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Ein positiverer Blick auf die Aktie erfordere mehr Belege für die Fähigkeit des Unternehmens, sein Engagement im Bereich Industrieautomation erheblich auszubauen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG