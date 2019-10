ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Michael Werner zeichnete in einer am Freitag vorliegenden Studie für die erwarteten Mittelzuflüsse der Fondsgesellschaft im dritten Quartal ein positives Bild. An seinen Gewinnschätzungen je Aktie für 2019 bis 2021 änderte er jedoch nichts./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.