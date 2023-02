Credit Suisse Group

Enel Outperform

08:21 Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Enel von 8,30 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einer detaillierten Überprüfung des jüngsten Geschäftsplans habe sie ihre Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2023 bis 2025 um 4 bis 6 Prozent reduziert, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf erwartete Veräußerungen des Energieversorgers zurückzuführen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 04:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com