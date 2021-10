NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Eine geringere Steuerbelastung habe den Cashflow aus dem Betrieb von Anlagen beflügelt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zu dem teilweise angehobenen Ausblick des Ölkonzerns erhofft sich der Analyst mehr Klarheit in der Telefonkonferenz./mf/ck