NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi im Rahmen einer Konferenz zu den Themen Energie und Infrastruktur auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Hauptbotschaft sei für ihn gewesen, dass die Energiesicherheit zentrales Thema bleibe und es für die derzeitigen konjunkturellen Probleme keine schnelle Lösung gebe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he