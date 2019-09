NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Eni nach einer Analystenveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe dort seit 2016 viele Konzessionen sowohl im Förder- als auch im Verarbeitungsgeschäft erhalten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neue Raffinierie-Strategie werde aber etwas Zeit brauchen, um Früchte zu tragen. Zudem könnte die Dynamik bei der Barmittelentwicklung im zweiten Halbjahr schwächer ausfallen als bei Konkurrenten./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2019 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 00:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.