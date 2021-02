NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Eni von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben. Analyst Biraj Borkhataria verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf seinen optimistischen Blick auf die Ölpreise. Zudem stelle die aktualisierte Dividendenpolitik des Öl- und Gaskonzerns für 2021 und 2022 eine großzügige Aktionärsausschüttung im Vergleich zu den Wettbewerbern dar. Ferner sieht er Enis Strategie in Richtung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft im Vergleich zu einigen anderen Wettbewerbern als gemäßigtere Wachstumsstrategie an./ck/la