FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Eon nach dem Neunmonatsbericht von 12,60 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis sei sehr solide gewesen und die hohe Nettoverschuldung habe nochmals deutlich gesenkt werden können, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine positive Einschätzung, die auf hohen Synergien, der Marktführerschaft bei Netzen und Vertrieb, attraktiven Dividenden sowie den Chancen aus der Energiewende basiere, sei intakt. Auftrieb könnte zudem vom Kapitalmarkttag am 23. November ausgehen./ck/ag