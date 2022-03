NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass die Erwartungen beim Nettogewinn übertroffen wurden. Dafür verantwortlich sei vor allem ein starkes Abschneiden in Bereichen, die nicht zum Kerngeschäft zählen./tih/edh