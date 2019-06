LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Annahmen für das Verkehrswachstum des Flughafenbetreibers habe er leicht reduziert, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem wirkten aber seine gekürzten Kapitalkosten-Prognosen entgegen. Die am Markt wahrgenommenen Risiken mit Blick auf die Geschäftsbeziehung zwischen Fraport und der Lufthansa hält er für übertrieben./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.