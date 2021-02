ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Sterblichkeit in Folge der Corona-Pandemie habe zunächst massive Auswirkungen auf den Überschuss des Dialyseanbieters, schrieb Analyst Whit Mayo in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die mittelfristigen Ziele hätten aber Bestand./mf/ag