LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Quartalszahlen von 68 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach einer weiteren beträchtlichen Gewinnwarnung sowie angesichts der begrenzten Visibilität und des wahrscheinlich anhaltenden Lohndrucks in den USA bleibe er bei seiner vorsichtigen Einschätzung des Dialyseanbieters, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/gl