DAX 26.398 +1,0%ESt50 6.553 +0,8%MSCI World 4.987 +0,3%Top 10 Crypto 8,3875 +0,7%Nas 26.348 -0,1%Bitcoin 56.353 +1,1%Euro 1,1568 +0,4%Öl 82,11 -0,5%Gold 4.351 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
Bloom Energy: Neue MiTAC-Partnerschaft beschleunigt den Rechenzentrumsausbau! Bloom Energy: Neue MiTAC-Partnerschaft beschleunigt den Rechenzentrumsausbau!
Standard Chartered hält an 100.000-Dollar-Bitcoin-Ziel fest Standard Chartered hält an 100.000-Dollar-Bitcoin-Ziel fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,88 EUR +0,09 EUR +0,22 %
STU
finanzen.net zero
Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,99 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,88 EUR 0,09 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für Fresenius und die Tochter FMC am Donnerstag an die Quartalsberichte an. Für FMC werde das zweite Halbjahr trotz nachlassenden Gegenwinds immer noch schwierig. Die bisher erwartete Erholung der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) verzögere sich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,49 €		 Abst. Kursziel*:
-29,40%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,37%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktieneinstufung DZ BANK gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Kaufen
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Donnerstagmittag
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Donnerstagvormittag positiv
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'
Zacks Unlocking FMC (FMC) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Fresenius Medical Care Q2 2026 Earnings Call Transcript
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks FMC (FMC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
MotleyFool Why FMC Corporation Rallied Today
Zacks FMC Q2 Earnings Beat Estimates on Favorable Costs, Revenues Miss
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen