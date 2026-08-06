Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,99 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für Fresenius und die Tochter FMC am Donnerstag an die Quartalsberichte an. Für FMC werde das zweite Halbjahr trotz nachlassenden Gegenwinds immer noch schwierig. Die bisher erwartete Erholung der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) verzögere sich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,49 €
|Abst. Kursziel*:
-29,40%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
41,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,37%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG