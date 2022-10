ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach vorläufigen Quartalszahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der eingetrübte Ausblick des Dialyseanbieters impliziere ein sehr schwaches viertes Quartal, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das gesenkte Gewinnziel spiegele sich zu einem großen Teil in den Konsensprognosen und wohl auch in den Erwartungen der Anleger bereits wider./edh/tih