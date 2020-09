LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius Medical Care ( FMC) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe weiterhin gute Wachstumsaussichten in den USA, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dazu biete die im Branchenvergleich günstige Bewertung - ähnlich wie beim Mutterkonzern Fresenius - eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag