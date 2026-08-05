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ISIN LU0775917882

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Symbol GRNNF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Grand City Properties Hold

10:11 Uhr
Grand City Properties Hold
Aktie in diesem Artikel
Grand City Properties S.A.
9,53 EUR 0,05 EUR 0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Das Mietenwachstum habe sich zwar etwas verlangsamt, sei aber solide geblieben, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (FFO I) des Wohnungsanbieters sei um 3,5 Prozent gesunken, was auf gestiegene Finanzierungskosten und Ausschüttungen aus unbefristeten Schuldverschreibungen sowie auf höhere Abflüsse an Minderheitsgesellschafter zurückzuführen sei./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Grand City Properties Hold

Unternehmen:
Grand City Properties S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,49 €		 Abst. Kursziel*:
4,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name:
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Grand City Properties S.A.

12:31 Grand City Properties Neutral UBS AG
12:26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:11 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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