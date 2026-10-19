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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

17:01 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
274,80 EUR 2,40 EUR 0,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 9. November erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen. Gemäß der üblichen Praxis geht der Analyst davon aus, dass der Rückversicherer für das dritte Quartal sein gesamtes Großschadenbudget in Anspruch nehmen wird. Hossains Jahresüberschussprognose entspricht eigenen Angaben zufolge dem Unternehmensziel. Da Hannover Rück am 25. November einen neuen Strategieplan vorstellen wird, sieht Hossain obendrein kaum Anreiz für den Dax-Konzern, sein Jahresziel sonderlich zu übertreffen ? "wohl auch, um im Hinblick auf den neuen Plan noch Spielraum nach oben zu lassen", schrieb er./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
274,20 €		 Abst. Kursziel*:
-1,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
274,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
293,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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