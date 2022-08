HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Endlich gebe es mal gute Neuigkeiten vom Konsumgüterkonzern, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei aus eigener Kraft überraschend stark gewachsen, und das in allen Sparten./mis/ajx