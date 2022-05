ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die geplante Zusammenlegung der Sparten Laundry & Home Care sowie Beauty Care sei der bisher ehrgeizigste und radikalste Versuch des Konsumgüterkonzerns, die anhaltenden und strukturellen Herausforderungen im Consumer-Geschäft zu bewältigen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl die Aktie derzeit mit einem abnormal hohen Abschlag zur europäischen Branche gehandelt werde, sehe er aber nur begrenzten Spielraum für eine höhere Bewertung in diesem Jahr./edh/eas