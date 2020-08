NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 97 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fähigkeit des Konsumgüterkonzerns, seine strategische Agenda trotz der anhaltenden Covid-19-Belastungen weiterzuverfolgen, sei beeindruckend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Geschäftsentwicklung und die veränderten Währungsrelationen./edh/he