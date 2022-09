NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel angesichts eines angehobenen Umsatzziels auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Ziel sei in diesem Jahr schon zweimal angehoben worden, was beeindruckend klinge, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsenserwartungen spiegelten die neue Zielspanne aber schon wider. Das sollte die Kursreaktion dämpfen./tih/bek