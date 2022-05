Beschäftigung in den USA im April in etwa wie erwartet gestiegen. Intesa Sanpaolo gibt Gewinnwarnung aus. SAF-Holland setzt sich nach Umsatzsprung höhere Ziele für 2022. Novartis: Produktion von Krebsmitteln in Italien und USA gestoppt. GEA profitiert von starkem Auftragseingang. Commerzbank-Chef bekräftigt Ziele. Post-Chef weiter mit positiver Prognose. E.ON-Chef warnt vor Stopp russischer Gaslieferungen.