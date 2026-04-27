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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

09:06 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.663,50 EUR -1,50 EUR -0,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.661,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.663,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,25%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

09:06 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
21.04.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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17.04.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
16.04.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
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