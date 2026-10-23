Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 142,08 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes nach einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen von 1750 auf 1480 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um dem anhaltenden Druck in den volumenstarken Geschäftsbereichen und in China Rechnung zu tragen, habe er seine Prognosen für den Luxusgüterkonzern reduziert, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der aktuelle Gegenwind sollte bis 2027 anhalten, wobei einige Selbsthilfemaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte Wirkung zeigen dürften./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.480,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.253,50 €
|Abst. Kursziel*:
18,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.242,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.510,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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