ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 13,15 auf 12,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer kursmäßig sehr schwachen ersten Jahreshälfte sei es an der Zeit, den europäischen Versorgersektor unter die Lupe zu nehmen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält derzeit vor allem die breit aufgestellten Energiekonzerne wie zum Beispiel Enel, Engie oder Iberdrola für unterbewertet./tih/ajx