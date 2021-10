ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 12,65 auf 12,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona arbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngsten Maßnahmen der spanischen Regierung zur Begrenzung des Gaspreisanstieges in die Bewertungsmodelle für die Versorger des Landes ein. Insgesamt lasse der regulatorische Druck aber nach, erklärte der Experte./mis/ajx