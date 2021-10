ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung der vergangenen neun Monate stimme zuversichtlich, was die Jahresziele des Versorgers betreffe und auch mit Blick auf die mittelfristigen Ziele bis 2025, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis