UBS AG

Iberdrola SA Buy

12:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola nach der hauseigenen Konferenz 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Nach Gesprächen mit fünf europäischen Energieversorgern resümierte Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie: Gute Erträge durch Erneuerbare Energien seien weiterhin möglich. Zudem böten große Investitionen in Netze auch große Chancen. Im Privatkundengeschäft sei zudem wegen der Marktbedingungen in diesem Jahr eine gute Geschäftsentwicklung zu erwarten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:50 / GMT

