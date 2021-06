FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Iberdrola von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 11,40 Euro gesenkt. Unter Europas integrierten Versorgern bevorzuge er jene mit Spielraum für ein starkes wertschaffendes Wachstum, wenn dieses nicht zu aggressiv bepreist sei, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Iberdrola passe zwar in diese Kategorie und weise eine der besten Erfolgsbilanzen auf. Die bereits recht hohe Bewertung und kurzfristige Unsicherheiten könnten die Aktie aber in einer engeren Bandbreite festhalten./edh/tih