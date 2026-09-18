Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,75 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Im Gegensatz dazu profitiere die Iberische Halbinsel weiterhin von günstigen hydrologischen Bedingungen, sodass die Stromerzeugung weiterhin über den langfristigen Durchschnittswerten liege./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
20,18 €
|Abst. Kursziel*:
-0,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
20,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,94%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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