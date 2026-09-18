Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 132,21 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
20,27 €
|Abst. Kursziel*:
-1,33%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
20,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,94%
|
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|16:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets