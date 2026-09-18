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Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

16:11 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
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Iberdrola SA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
20,27 €		 Abst. Kursziel*:
-1,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
20,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,94%
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
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