ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Iberdrola von 11,60 auf 11,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für das gekappte Kursziel verwies Analyst Stefano Bezzato in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Einigung mit der spanischen Regierung zur Gas-Thematik. Entsprechend habe er seine Schätzungen nun etwas zusammengestrichen, aber die Sicht in die Zukunft sei nun besser./ck/la