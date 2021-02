NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das vierte Quartal des Versorgers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Dividendenausblick habe dagegen die Erwartungen übertroffen./mf/ajx