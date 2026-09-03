Jefferies & Company Inc.

Inditex Buy

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Textilkonzern habe ein beeindruckendes Wachstum erzielt, wenngleich das operative Ergebnisplus (Ebit) wegen gestiegener Aufwendungen hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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