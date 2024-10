UBS AG

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 21,00 auf 20,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der niederländischen Großbank sei nach wie vor attraktiv, aber nicht immun gegen sinkende Zinserwartungen, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzung für die Nettozinserträge in diesem Jahr um ein Prozent und für 2025 um 3,5 Prozent./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 16:03 / GMT

