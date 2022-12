NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die langfristigen strukturellen Probleme des Halbleiterkonzerns seien inzwischen in den Vordergrund getreten, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einem am Montag vorliegenden Branchenüberblick anlässlich des Jahreswechsels./tav/gl