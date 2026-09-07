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JPMorgan Chase Aktie

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Marktkap. 820,21 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
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Symbol JPM

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

JPMorgan ChaseCo Hold

12:36 Uhr
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
306,00 EUR -3,05 EUR -0,99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 370,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 358,64		 Abst. Kursziel*:
3,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 355,71		 Abst. Kursziel aktuell:
4,02%
Analyst Name:
David Chiaverini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 363,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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